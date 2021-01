TV Digitale terrestre: cambia la numerazione in alcune regioni italiane, ecco le novità

Dopo le numerose novità per la TV italiana di qualche giorno fa, continuano le modifiche alla composizione dei mux locali in alcune regioni italiane. Quest'oggi tocca ad altri due territori, vediamo di cosa si tratta.

Partiamo dal Lazio, dove alla posizione 246 del Mux Telepontina (A) è stato inserito il canale Maria Vision, a sfondo religioso. Aggiornamenti anche per Teleambiente, alla posizione 78, per cui è stato leggermente modificato il nome in TeleAmbiente, mentre alla posizione 112 è arrivato Gari TV 1, al posto del precedente Travel TV. Ancora inattivo EPIQA, all'LCN 151, dove resta comunque disponibile ma con lo schermo nero.

Cambiata quasi totalmente la composizione dei canali del M8x 7Gold Sicilia 99, dove sono state apportate delle modifiche generali che richiedono la risintonizzazione degli apparecchi. Alla posizione 514 è arrivato Ant. Mediterraneo HD, il duplicato di Ant. Mediterraneo presente al numero 14: la variante HD trasmette utilizzando il codec H.264, mentre Teleone, presente alla posizione 19 è stato rinominato in Tele One 19, con Tele One 19 HD presente al 519.

Come sempre, consigliamo di effettuare periodicamente la risintonizzazione per agganciare a pieno tutte queste novità e tenere aggiornati i decoder. Nelle prossime settimane potrebbero esserci altre modifiche in quanto si avvicina il via allo switch off del DVB-T2.