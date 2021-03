TV DVB-T2 con audio Harman Kardon in offerta sotto i 200 euro su Amazon

Non c'è solamente Samsung Galaxy M11 in sconto in queste ore su Amazon Italia. Infatti, quest'ultima ha lanciato un'offerta legata a un televisore low cost con comparto audio firmato Harman Kardon.

Più precisamente, il modello Sharp 1T-C32CB3EE2NB (32CB3E) viene proposto a un prezzo di 199 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il costo del prodotto sarebbe di 219,90 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 10%, ovvero di 20,90 euro. Si scende inoltre sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro, aspetto che potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.

Ricordiamo che si tratta di un televisore con pannello da 32 pollici e risoluzione HD Ready. Non mancano un comparto audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon, nonché tre porte HDMI e due porte USB legate alla riproduzione multimediale. Presente ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore particolarmente economico oppure per coloro che necessitano di un TV che possa fare "da supporto" a un altro di fascia più elevata. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld.