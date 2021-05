Quali sono le TV DVB T2? Ecco come scoprirlo facilmente

Dopo avervi spiegato come capire se il proprio TV supporta il DVB-T2, restiamo sempre in ambito digitale terrestre per soffermarci, però, su un altro aspetto: la compatibilità delle TV presenti sul mercato con il nuovo standard. C'è un modo semplice infatti per capirlo.

Fermo restando che tutti i modelli messi in commercio negli ultimi quattro anni includono di default il sintonizzatore DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare rispettivamente, potrebbe capitare di incappare un'offerta su qualche TV più datata. In fase di acquisto infatti è fondamentale capire se l'apparato in questione sia in grado di ricevere il nuovo standard, altrimenti si rischia di effettuare acquisti inutili e di essere costretti, tra qualche mese, a dover acquistare un decoder.

Fortunatamente in nostro soccorso arriva il sito del Ministero dello Sviluppo Economico dove, come abbiamo avuto modo di spiegare anche in passato, è disponibile uno strumento (dedicato principalmente al Bonus TV ma che può essere utilizzato anche in queste circostanze) che permette di identificare rapidamente la compatibilità.

Basta infatti collegarsi a questo indirizzo e quindi nel campo "modello" inserire il numero di modello del proprio TV, scegliendo dal menù al lato "TV". In questo modo, nella tabella presente in calce viene indicata la compatibilità con il terrestre e satellitare.