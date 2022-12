TV DVB-T2 per Natale? Modello 2022 sotto i 100 euro per l'offerta Amazon

Non ci sono solamente cuffie Sony in offerta su Amazon in questo inizio dicembre 2022. Infatti, il popolare portale e-commerce pullula di iniziative promozionali in ambito tech. Tra queste, si fa notare un'offerta relativa a un TV low cost uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Metz 24MTD1000Z viene adesso proposto a un prezzo pari a 99,99 euro su Amazon Italia. Dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il costo del prodotto era di 129,05 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 23%. In parole povere, lo sconto è di 29,06 euro.

Si fa in ogni caso riferimento a un modello economico che può potenzialmente risultare interessante, anche in vista dei regali di Natale, per chi non ha troppe esigenze. Il pannello ha diagonale di 24 pollici e la risoluzione è HD, ma chiaramente non manca il supporto al DVB-T2 (per il "nuovo digitale terrestre"). Da notare inoltre che non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il televisore risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, visto che Natale è in arrivo, potreste voler restare aggiornati in merito alle promozioni del periodo. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire il canale Telegram delle offerte, che rappresenta un metodo per non perdersi gli sconti.