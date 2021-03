TV DVB-T2 in offerta a circa 150 euro su Amazon Italia

Dopo aver trattato gli sconti relativi ad alcuni smartwatch Huawei, torniamo a "immergerci nei meandri" di Amazon Italia per dare un'occhiata a delle offerte che potrebbero risultare interessanti. Questa volta ci siamo imbattuti in una promozione relativa a un TV economico che supporta lo standard DVB-T2.

Più precisamente, il modello AKAI AKTV2412TN viene proposto a un prezzo di 135 euro su Amazon tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo del televisore era pari a 145,18 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 7%, ovvero di 10,18 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo ci sono 17 euro di consegna, che portano il prezzo finale a 152 euro. Al netto dello sconto, che non è dei più consistenti, quello che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente è il fatto che siamo dinanzi a un televisore low cost già di suo.

In ogni caso, il prodotto presenta un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per coloro che stanno cercando un televisore a un prezzo particolarmente contenuto, magari in vista dei cambiamenti relativi al digitale terrestre. Tuttavia, si tratta sicuramente di un prodotto per chi ha poche esigenze o magari necessita di un televisore "secondario".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto online, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld.