TV DVB-T2 in offerta a soli 100 euro su Amazon: è il prezzo più basso di sempre

Amazon oggi ha dato il via alle Offerte di Natale disponibili fino al 22 dicembre 2022, ma si possono trovare promozioni allettanti anche al di fuori di tale iniziativa promozionale. Ad esempio, la società di e-commerce ora propone un TV DVB-T2 in sconto a 100 euro, ovvero al prezzo più basso di sempre.

Si tratta di un modello low-cost di cui abbiamo già parlato in altre occasioni in passato, a marchio Metz e con display da 24 pollici HD Ready (risoluzione pari a 1.366 x 768 pixel). Come già detto, dispone del decoder DVB-T2 e per questo è compatibile con l’ultimo standard del digitale terrestre in vista dell’oramai imminente switch-off. Di seguito trovate la descrizione completa fornita da Amazon:

Metz LCD 24MTD1000Z TV 24'' (60cm) LED, HD, Versione 2022, DVB-T2/C/S2 HDTV compatibile HEVC (H265), Dolby Digital Plus, nero [Classe di efficienza energetica F]: 99,99 euro (129,05 euro)

Il colosso fondato da Jeff Bezos e ora guidato da Andy Jassy non ha mai proposto questo televisore a un prezzo così basso, e si tratta peraltro di un modello lanciato nel 2022. Non ha, tuttavia, un sistema operativo che lo renda uno smart TV.

Il TV è venduto e spedito da Amazon e la consegna è garantita a costo zero entro una settimana. Inoltre, è possibile effettuare il reso fino al 31 gennaio 2023 e aggiungere 2 o 3 anni di garanzia pagando tra 7 e 10 euro.

Tornando infine sulle promozioni natalizie, Amazon rilancia un SSD Kingston al 50% in meno.