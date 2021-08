TV DVB-T2 ufficiale della Juventus in offerta a meno di 170 euro su Amazon

Non ci sono solamente offerte legate ai televisori Caixun su Amazon. Infatti, sul noto portale e-commerce ha fatto capolino anche una promozione relativa a un televisore realizzato dal partner ufficiale della Juventus.

Più precisamente, il modello Metz TV MTB2000Z viene proposto a 169,99 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere sul sito Web che rappresenta la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, solitamente il costo del televisore sarebbe di 199,99 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 15%, ovvero di 30 euro. Non male, considerando anche il fatto che si tratta di un prodotto economico già di base.

Ricordiamo che il modello dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), quindi è adatto a coloro che non hanno troppe esigenze. In ogni caso, risulta immancabile il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, anche in vista del futuro switch off. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, si tratta di un modello uscito nel 2020.

Abbiamo provato a cercare questo televisore sia sul sito Web ufficiale di MediaWorld che sul portale di Unieuro, ma non siamo riusciti a trovarlo. Insomma, l'offerta lanciata da Amazon (tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori) potrebbe effettivamente risultare interessante per chi sta cercando un televisore low cost.