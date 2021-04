TV economico DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro in esclusiva Amazon

"Tutti alla ricerca di un televisore". Potrebbe essere questo il titolo di una serie TV dedicata al periodo che sta vivendo il mondo della tecnologia. Infatti, le novità in termini di digitale terrestre stanno spingendo sempre più persone a cercare un TV DVB-T2 economico. Arriva in questo contesto un'offerta in tal senso da parte di Amazon Italia.

Più precisamente, Hisense 32AE5000F viene proposto a 199 euro su Amazon Italia. Non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto è venduto e spedito direttamente dal colosso dell'e-commerce. In ogni caso, stando al sito Web ufficiale, in precedenza il costo del televisore era pari a 219 euro. Si tratta, dunque, di uno sconto del 9%, ovvero di 20 euro. Nonostante non sia esattamente un risparmio particolarmente elevato, risulta interessante notare che il prodotto coinvolto è già economico di suo (e lo diventa ulteriormente con quest'offerta).

Il modello coinvolto dispone di un pannello LED da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Presente ovviamente anche il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. In questo periodo, tale prodotto potrebbe dunque rivelarsi interessante per chi sta tenendo d'occhio gli ultimi cambiamenti in termini di digitale terrestre.

Per il resto, ricordiamo che questo specifico modello viene venduto in Italia in esclusiva Amazon, quindi potrebbe non risultare esattamente semplice da trovare mediante altri store.