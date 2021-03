TV per il gaming: i Samsung Neo QLED ricevono la certificazione 'Gaming TV Performance'

A pochi giorni dal via alla vendita dei TV Samsung Neo QLED, il colosso coreano ha annunciato che quattro modelli della linea hanno ottenuto la certificazione "Gaming TV Performance” da VDE.

Nello specifico, i modelli 8K e 4K QN900, QN800, QN90, QN85 hanno ricevuto la certificazione per l'input lag basso ed un "HDR con luminosità superiore ai 1000 Nit" da parte dell'ente certificatore tedesco Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Per conferire ai TV tale certificazione, VDE ha sottoposto ogni tv ad una rigorosa serie di test, che ha dato i risultati in questione in termini di input lag ed HDR.

Samsung ha puntato molto sul gaming con i nuovi Neo QLED, aggiungendo funzioni come la Wide Game View e Game Bar, che offrono un campo visivo più ampio con i formati 21:9 e 32:9 e la capacità di monitorare in tempo reale le informazioni di gioco.

“I gamer cercano schermi sempre più grandi e con una qualità dell’immagine sempre migliore, per sfruttare a pieno nuove console e giochi di ultima generazione”, ha affermato Bruno Marnati, Vice President Audio Video Division Samsung Electronics Italia. “Siamo quindi orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento, che conferma Samsung come leader anche nel mondo del gaming: da sempre lavoriamo a TV che consentano di vivere un’esperienza di visione immersiva e coinvolgente, anche quando si gioca, e che vadano incontro alle esigenze di chi cerca un TV per questo scopo”.