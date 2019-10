I TV Hisense 2019 ottengono la certificazione Tivùsat e l'accesso a 114 canali anche in 4K

Buone nuove per i TV 2019 di Hisense. Buona parte della gamma infatti ha ottenuto la certificazione Tivùsat, il che vuol dire che coloro che sono in possesso di uno dei modelli certificati potranno accedere alla piattaforma satellitare gratuita senza dover acquistare alcun decoder.

La novità si traduce nella possibilità di accedere a 114 canali televisivi, di cui 50 in HD e 4 in 4K. Tra quelli in UHD figura anche Rai 4K, che trasmette tra l'altro gli episodi del programma di Alberto Angela.

“Grazie a tivùsat, i nostri clienti possono ora gustarsi un’intera piattaforma satellitare gratuita di canali HD e 4K” ha affermato Gianluca Di Pietro, General Manager di Hisense Italia, secondo cui "è un vantaggio straordinario per chi ha difficoltà a ricevere il digitale terrestre o, semplicemente, cerca un’ottima qualità d’immagine. Hisense è orgogliosa di questa certifica, che dimostra ancora una volta quanto teniamo alla qualità dei nostri prodotti”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Luca De Bartolo, Direttore Commerciale di Tivù Srl, il quale ha osservato che "nell’anno del decennale di tivùsat, impreziosito dal recente superamento di 3,5 milioni di smartcard attive, tutto ciò è la riprova di come tivùsat sia riuscita a costruire una delle piattaforme satellitari più innovative e complete nel panorama europeo. tivùsat rappresenta la soluzione tecnologica più avanzata per ricevere, senza alcun abbonamento mensile, i canali televisivi nella incredibile qualità satellitare".

I TV Hisense che hanno ottenuto la certificazione sono i modelli della gamma B7100, B7300 e B7500, gli ULED U7B e U8B, a cui si aggiunge l’OLED O8B.