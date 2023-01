TV Hisense 4K a un prezzo bomba da Euronics, 45% in meno

Volete un televisore nuovo di zecca, di fascia medio-alta e non volete spendere troppo? Da Euronics, grazie al volantino Superasaldi di gennaio 2023, è possibile aggiudicarsi un TV Hisense 4K da 43” al 45% in meno, offerta da non perdere trattandosi di un modello QLED lanciato lo scorso anno.

Il modello di cui stiamo parlando è noto altrimenti con la sigla Hisense 43E79HQ e si presenta, come già detto, con un pannello QLED Ultra HD 4K dalla diagonale di 43 pollici, con refresh rate limitato a 60Hz e supporto alle codifiche HLG, HDR10+ e Dolby Vision lato video. Il comparto audio gode invece della codifica DTS Virtual X. Il sistema operativo proprietario VIDAA U5.0 giunge con app preinstallate come Netflix, Prime Video, DAZN, Rai Play e TIM Vision, e non manca il decoder DVB-T2 per adeguarsi allo switch-off.

Il prezzo di listino fissato nelle catene di distribuzione italiane è pari a 549 euro, ma solamente Euronics scende fino a 299 euro in queste ultime settimane di gennaio 2023. Fino al 25 del mese, ovvero per i prossimi sei giorni, potrà essere comprato dunque al 45% in meno, con pagamento effettuabile anche in tre rate da 99,66 euro senza interessi. In caso di indisponibilità online è sufficiente assicurarsi della presenza presso il punto vendita Euronics più vicino alla propria abitazione. Per farlo basta cliccare su “Verifica disponibilità in negozio” e inserire la propria città o regione.

