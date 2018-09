TV Hisense AE6400 da 65' 4K HDR e mouse da gioco Logitech G502 in saldo su Amazon

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte proposte da Amazon. Quest'oggi all'immancabile televisore abbiamo deciso di affiancare un mouse da gioco Logitech, che sicuramente farà comodo ai numerosi appassionati di gaming che quotidianamente visitano le nostre pagine.

Partendo dal televisore, segnaliamo che il colosso di Jeff Bezos propone in offerta l'H65AE6400 di Hisense, un televisore da 65 pollici ovviamente Ultra HD 4K HDR, che è stato sponsorizzato anche in occasione dei mondiali di Russia 2018 della scorsa estate, per cui il produttore è stato uno degli sponsor.

Il TV viene proposto a 799 Euro, il 27% in meno rispetto ai 1.099 Euro di listino, per un risparmio netto di 300 Euro.

A livello tecnico ci troviamo di fronte ad un prodotto dall'indubbio valore, con design elegante e scocca in metallo. Al suo interno troviamo la tecnologia di Hisense per le immagini in 4K Ultra HD che garantiscono colori e contrasto ai massimi livelli, per una risoluzione fino a quattro volte superiore rispetto alle TV Full HD.

Presente anche la tecnologia Hisense Depth Enhacer, che analizza l'immagine e regola automaticamente il contrasto dinamico, aggiungendo livelli di contratto allo sfondo e dando ulteriore profondità all'immagine.

Lato mouse, quello scelto per voi oggi è il Logitech G502. Chiaramente si tratta di un mouse da gaming con illuminazione RGB personalizzabile grazie ai 16,8 milioni di colori.

Il mouse si basa sul sensore ottico PMW3366 con 12.000 DPI ed un processore a 32 bit ARM.

Gli interessati possono portarlo a casa a 54,99 euro, rispetto ai 91,99 Euro di listino.