TV incredibili direttamente dall'IFA 2023, dai MicroLED agli OLED Wireless

Dopo avervi raccontato tutte le più interessanti novità di Samsung all'IFA 2023, torniamo a raccontarvi la nostra esperienza alla kermesse tedesca, in cui in campo di Home Entertainment ci sono stati dei prodotti davvero interessanti.

A raccontarci le soluzioni più avanzate sarà il nostro Alessio Ferraiuolo, che a Berlino ha avuto modo di dare un'occhiata più da vicino ai nuovi avanzatissimi pannelli Micro LED di Samsung, che puntano a sfidare apertamente i pixel organici degli OLED.

Parlando di OLED, invece, protagonista assoluto è stato un pannello LG della serie Signature. La sua particolarità? Si tratta di uno schermo OLED completamente Wireless, in grado di comunicare senza fili con la sua elettronica disposta a parte, in modo da occupare meno spazio possibile e poter essere esposto come una vera opera d'arte e di design.

A presentare le sue soluzioni più interessanti c'era anche TCL, con prodotti tanto nuovi da non avere ancora neanche un nome commerciale, ma c'erano schermi fino a 98 pollici con prezzi poi neanche così esagerati.

Dulcis in fundo HiSense, che ha presentato la sua nuova generazione di Laser TV, ovvero proiettori a tiro corto e ultra corto ad alta definizione (4K) e un'edizione limitata dell'apprezzato TV Laser 8K 120LX con TriChroma Triple-Laser Light Engine, oltre alle sue più recenti TV ULED.