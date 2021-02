TV in Italia: quanti sono i canali e quali sono i programmi più diffusi?

Si tratta certamente di un periodo di novità per il mondo televisivo italiano. Ma qual è lo stato attuale del nostro mercato? Quanti sono i canali disponibili in Italia? Come sono distribuite le varie tipologie di programmi all'interno dei palinsesti? Sono arrivati dei dati interessanti in merito.

Infatti, stando all'analisi effettuata da Confindustria Radio TV, la televisione italiana attualmente sta vivendo un periodo atipico. Infatti, nonostante la pandemia abbia portato a un notevole incremento in termini di ascolti, i primi undici mesi del 2020 hanno anche fatto calare gli introiti pubblicitari dell'11,6% (Nielsen). Questo senza contare le difficoltà delle pay-tv, che hanno subito l'assenza di grandi eventi sportivi e altri contenuti premium. Tutto questo è andato a vantaggio, come potete immaginare, dei servizi di streaming.

Per il resto, invitandovi a consultare il link presente in fonte per accedere all'analisi completa di Confindustria Radio TV, in cui si scende molto più nel dettaglio in merito all'argomento, quel che emerge è che in Italia ci sono 390 canali televisivi ricevibili mediante le principali piattaforme, di cui 330 canali sono prodotti da società con sede nel nostro Paese.

Per quel che concerne la programmazione dei 239 canali televisivi primari, la categoria in testa è quella relativa a cinema e serie TV (23%), seguita da sport e notizie (13%) e intrattenimento (9%). Da notare anche il 6% di Visual Radio e della categoria "Bambini/Animazione".