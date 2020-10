La TV italiana tra DVB-S2 e DVB-T2: cosa cambia e quando inizierà lo switch off?

Saranno mesi di grossi cambiamenti per il settore televisivo in Italia. Tra switch off al DVB-T2 e DVB-S2, infatti, saranno tanti coloro che dovranno adeguare i loro impianti ed apparecchiature per poter usufruire delle nuove tecnologie. Ma cosa significano queste due sigle e cosa cambia?

Il DVB-T2 è il passaggio che interesserà il digitale terrestre, e porterà ad un miglioramento della qualità delle immagini grazie al nuovo standard di codifica del segnalare con supporto all’HEVC. Il calendario dello switch off al DVB-T2 prevede l’inizio del passaggio già nel corso del 2020, quando come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine avverrà la riorganizzazione delle frequenze, mentre dal 1 Settembre si passerà all’MPEG-2 dall’attuale MPEG-4. Sempre da tale data, si inizierà con la transazione vera e propria.

Potete verificare laverifica dei vostri TV e decoder seguendo le istruzioni presenti nella news dedicata.

Il DVB-S2 invece interesserà la trasmissione televisiva satellitare: anche in questo caso si passerà alla seconda generazione della tecnologia. Come indicato nella notizia in cui abbiamo pubblicato il calendario dello switch off al DVB-S2, per continuare a vedere regolarmente i canali targati Rai e Mediaset sarà necessario utilizzare una CAM targata Tivùsat certificata da inserire nell’apposito scompartimento. Questa permetterà anche di accedere alla risoluzione 4K. Il via alla transazione è in programma già a Novembre.