TV LG 4K del 2021 al 50% in meno da Mediaworld, ma solo fino stasera!

Se siete alla ricerca di un nuovo televisore che sia economico e vi garantisca la compatibilità con lo standard DVB-T2 del digitale terrestre, oltre allo Xiaomi P1-E da 43” al 45% in meno da Mediaworld potrete trovare anche un TV LG 4K del 2021 al 50% in meno circa; attenzione, però, perché questa offerta sarà valida solo fino a questa sera!

Lo sconto in questione è infatti parte delle promozioni Solo per Oggi che, ricordiamo, restano attive fino alle 23:59 della giornata in corso. Peraltro, sono accessibili solo online e hanno la consegna gratuita garantita.

Chiariti questi punti fondamentali relativi all’iniziativa della catena di distribuzione, veniamo al televisore in sé: si tratta del modello LG 55UP75006LF rilasciato sul mercato internazionale nel 2021 e caratterizzato dalla dotazione di un pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e supporto lato video alle tecnologie HLG e HDR10. Lato audio, invece, troviamo delle casse da 20W senza una decodifica Dolby specifica. Il sistema operativo è WebOS 6.0, piattaforma sviluppata proprio dalla sudcoreana LG, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Tradizionalmente questo televisore costa 749 Euro, ma in queste ore potrete aggiudicarvelo a 369 Euro, ovverosia al 50,73% in meno; il pagamento, tra l’altro, può essere completato in 20 rate Tasso Zero da 18,45 Euro al mese.

All’interno del volantino Sconto World, invece, potrete trovare due TV LG OLED a prezzi eccezionali.