TV LG 4K OLED 2021 con HDMI 2.1 scontato del 29% su Amazon per poco tempo

Dopo aver dato un'occhiata alle offerte legate ad alcuni smartphone di Xiaomi, torniamo ad analizzare le proposte in termini di promozioni tech di Amazon. Infatti, quest'ultima ha lanciato uno sconto relativo a un TV OLED 4K di LG.

In particolare, il modello LG OLED55B16LA viene venduto a un prezzo di 1199 euro. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, precedentemente il costo del prodotto era di 1699 euro. Questo significa che il risparmio è pari al 29%, ovvero 500 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, considerando anche il fatto che si tratta di un televisore uscito nel 2021. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon Italia. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva ancora per pochi giorni (al momento in cui scriviamo, su Amazon si legge che l'offerta "termina tra 5 giorni").

Il modello coinvolto dispone di un pannello OLED con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K. Non mancano ovviamente tutte le funzionalità del caso, vista la presenza del sistema operativo webOS 6.0. Immancabile inoltre il supporto allo standard DVB-T2, ma la caratteristica che può attirare più di tutte l'attenzione dei videogiocatori è la presenza di due porte HDMI 2.1 (VRR e ALLM). Se non conoscete bene l'argomento, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra guida alle porte HDMI 2.1, nonché all'approfondimento relativo ai migliori TV per PS5 e Xbox Series X.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Sul portale ufficiale di LG, invece, invece, il prezzo è pari a 1299 euro.