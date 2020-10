TV LG da 55 pollici a LED 4K in offerta al prezzo più basso su Amazon per il Prime Day

Mentre continua l'offerta lampo sul TV OLED LG, per cui ancora non sono terminate tutte le unità a disposizione, il Prime Day ci regala un'altra sorpresa. Il colosso di Seattle infatti ha scontato un altro TV della società asiatica.

Si tratta del 55UN71006LB.APID da 55 pollici, che può essere acquistato a 379,99 Euro rispetto ai 465,99 Euro, con spedizione senza costi aggiuntivi col Prime. La promozione sarà attiva fino alle 23:59 di stasera, e non rientra tra le offerte wow a tempo. La consegna invece è garantita entro venerdì 30 Ottobre 2020 per i clienti Prime, ma tutto il processo di vendita è gestito direttamente da Amazon.

A livello tecnico il TV dispone di un pannello a LED 4K IPS da 55 pollici, ma è presente anche la Filmmaker Mode che promette di riprodurre le immagini come pensate dai registi, per garantire un'esperienza di visione cinematografica. Fronte software invece è basato su webOS che supporta tutte le principali applicazioni per lo streaming, tra cui Disney+, Apple TV, Netflix, NOW TV, Prime Video, Rai Play ed altri.

L'offerta è davvero molto interessante in quanto dati alla mani si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso televisore sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Cosa ne pensate? Avete intenzione di acquistarlo?