TV LG AI ThinQ OLED 4K HDR da 55'' e cuffie da gioco Corsair Dolby 7.1 in sconto su Amazon

Nuova giornata di promozioni per Amazon Italia, dopo i Samsung Days di cui vi avevamo parlato ieri su queste pagine citando alcune delle promozioni più interessanti. Come sempre abbiamo scelto per voi due prodotti che potrebbero risultare interessanti e su cui vengono proposte offerte convenienti.

A fianco del classico televisore, su cui il risparmio è interessante, abbiamo aggiunto un interessante headset da gaming senza fili targato Corsair, ma andiamo per ordine.

Il televisore in questione è targato LG: si tratta dell'AI ThinQ 55B8 OLED da 55 pollici con schermo 4K Cinema Vision e supporto HDR e Dolby Atmos. Siamo di fronte ad un televisore di fascia alta, il cui prezzo di listino è di 2.299 Euro ma che dal gigante degli e-commerce è proposto in offerta al super prezzo di 1.363,01 Euro, per un risparmio netto del 41% pari a 935,99 Euro.

il televisore include il processore d'intelligenza artificiale e la tecnologia 4K Cinema HDR proprietaria di LG, che riproduce le immagini allo stesso modo in cui sono state concepite dai registi, ma è compatibile anche con gli standard HDR Dolby Vision, Advanced HDR di Technicolor, l'HDR10 Pro, HLG Pro ed HDR Effect. Il tutto è completato anche da un sistema audio Dolby Atmos che fornisce un suono a 360° in più direzioni.

Le cuffie da gioco sono invece rivolte ai videogiocatori più incalliti. Si tratta delle cuffie senza fili Corsair VOID PRO RGB per il PC in grado di fornire audio Dolby 7.1 a bassa latenza da 2,4 Ghz. Presente anche un microfono unidirezionale, con indicatore LED che riduce il rumore ambientale.

Il prezzo proposto da Amazon è di 95,82 Euro, contro i 119,90 Euro di listino.