TV LG C1 OLED disponibili su Amazon Italia: attivi sconti fino a 900 euro

Nemmeno il tempo di fare capolino su Amazon, che i nuovi TV della gamma C1 OLED di LG sono già al centro di sostanziose offerte. Queste ultime potrebbero fare gola a un certo tipo di utente.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, i modelli LG OLED55C14LB e LG OLED65C14LB, ovvero i televisori con diagonale di 55 e 65 pollici, sono al centro di promozioni temporanee. I prezzi sarebbero infatti rispettivamente di 2199 euro e 3199 euro, ma Amazon Italia propone sin da ora questi modelli a 1599 euro e 2299 euro. In parole povere, gli sconti sono pari a 600 euro per il modello da 55 pollici e 900 euro per quello da 65 pollici. Al momento in cui scriviamo, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos riporta che mancano otto giorni al termine delle promozioni. I prodotti sono venduti e spediti direttamente da Amazon.

Per il resto, a fianco dei succitati modelli, sono comparse anche le varianti da 48 pollici e 83 pollici. I prezzi sono pari a 1699 euro e 7999 euro. In ogni caso, al momento in cui scriviamo, questi modelli risultano non disponibili o con tempi di spedizione piuttosto prolungati. Insomma, attualmente i televisori da tenere d'occhio sembrano essere quelli da 55 pollici e 65 pollici.

Per il resto, potete approfondire la nuova gamma di televisori mediante il portale ufficiale di LG (in cui si legge che questi modelli saranno "disponibili a breve").