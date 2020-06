Il TV LG CX OLED da 48'' arriva in Italia e spunta nel catalogo di Unieuro

La serie CX OLED di LG è tra le più attese dell'anno in corso, ma in attesa di scoprire le eventuali promozioni che proporrà il produttore, il modello da 48 pollici ha già fatto capolino nel catalogo di Unieuro, dov'è stato aggiunto oggi.

Il prezzo è ovviamente quello di listino: 1.599 Euro Iva inclusa, con possibilità di riceverlo a casa o ritirarlo in negozio gratuitamente. Al momento però non è ancora possibile effettuare l'acquisto, ed infatti è indicato come "non disponibile" dal semaforo presente in alto a sinistra, ma è comunque ricevere la notifica di disponibilità non appena potrò essere completato l'ordine.

A livello tecnico, l'OLED48VX6LB.AI include uno schermo da 48 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel. E' basato sul processore a9 di terza generazione con intelligenza artificiale che ottimizza in automatico le immagini e l'audio per offrire un'esperienza di visione immersiva, mentre l'AI ThinQ consente di controllare tutto l'ecosistema IoT domestico. Presente anche il supporto a Google Assistant ed Amazon Alexa, che sono preinstallati, mentre la compatibilità con AirPlay2 ed Apple HomeKit permette di connettere tutti i propri dispositivi Apple.

Per tutte le informazioni del caso e soprattutto per scoprire se è il TV adatto alle vostre esigenze, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'LG CX, che potrebbe rappresentare la scelta naturale per la prossima generazione di console.