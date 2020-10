TV LG CX OLED da 55 pollici in super sconto su eBay: 100 Euro in meno di Mediaworld!

E' ancora il TV LG OLED CX da 55 pollici uno dei principali protagonisti delle nostre offerte. Quest'oggi il televisore infatti viene scontato da Yeppon su eBay, dove raggiunge uno dei prezzi più bassi degli ultimi tempi.

Il televisore infatti è disponibile a 1.249,99 Euro, in netto ribasso non solo rispetto ai 1.699 Euro di listino imposti dal produttore, ma anche rispetto all'offerta proposta da Mediaworld, che a sua volta era già molto conveniente dal momento che permette di acquistarlo a 1.349 Euro grazie allo "Sconto Subito Wow".

Nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è limitata, in quanto il venditore (che ha il 99,1% dei feedback positivi) ha già venduto il 69% delle unità totali. Ovviamente il televisore e l'acquisto beneficia di tutti i vantaggi di eBay, inclusa la garanzia cliente che permette di ottenere il rimborso in caso di mancata ricezione dell'oggetto ordianto.

La spedizione è gratuita e la consegna stimata tra il 27 ed il 29 Ottobre, con pagamenti accettati con PayPal e carte Maestro, Visa, Mastercard e PostePay.

Per tutti i dettagli tecnici vi rimandiamo alla nostra recensione dell'LG CX, unanimamente definito uno dei migliori televisori in vista del lancio delle console da gaming di nuova generazione, l'Xbox Series X e PlayStation 5.