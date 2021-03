TV LG CX OLED DVB-T2 scontato per tempo limitato su Amazon Italia

Dopo aver trattato l'offerta legata a Echo Dot, torniamo a dare un'occhiata alle iniziative promozionali lanciate da Amazon, ovviamente relativamente al mondo tech. Infatti, in questi giorni è attivo uno sconto che mette al centro un TV OLED di LG appartenente alla gamma CX.

Più precisamente, il modello LG OLED55CX6LA viene proposto a 1349 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, precedentemente il costo del prodotto era di 1449 euro. Insomma, si tratta di uno sconto di 100 euro. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto al momento in cui scriviamo risulta in scadenza nell'arco di quattro giorni.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K. Il sistema operativo è il classico WebOS di LG, quindi sono presenti tutte le funzionalità smart del caso, applicazioni di Netflix e Disney+, giusto per citarne due, comprese. Non manca inoltre il supporto a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, così come è immancabile la presenza degli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Andando oltre a quanto proposto da Amazon Italia, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld venderebbe il televisore a 1399 euro, ma quest'ultimo risulta non disponibile al momento in cui scriviamo. Il prodotto si riesce invece a trovare sul portale ufficiale di Unieuro, ma in quel caso il costo è di 1499 euro.