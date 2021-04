TV LG DVB-T2 con Gaming Mode in offerta sotto i 150 euro su Amazon

A volte online sono presenti degli annunci che qualcuno definirebbe "improbabili". Questo è il caso di un particolare televisore low cost di LG attualmente in offerta su Amazon Italia, che però potrebbe effettivamente fare gola all'utente medio che sta semplicemente cercando un prodotto a basso prezzo.

Infatti, il modello LG 24TL510V-PZ viene venduto a 148,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale di Jeff Bezos, il costo del prodotto in precedenza era pari a 165,23 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 10%, ovvero di 16,24 euro. In ogni caso, al netto dello sconto in sé, l'aspetto interessante risiede nel fatto che si tratta di un dispositivo low cost già di suo, che ora scende sotto la "barriera psicologica" dei 150 euro.

Ricordiamo che questo televisore dispone di un pannello LED da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2, dunque si tratta di un dispositivo pronto alle novità relative al digitale terrestre. Un altro aspetto che si fa notare è il fatto che nell'annuncio di Amazon viene esplicitata la presenza di una "Gaming Mode".

Chiaramente, questo non significa che si tratti di un prodotto adatto ai videogiocatori più esigenti, anzi. Facciamo pur sempre riferimento a un televisore particolarmente low cost, che dispone di un pannello ben lontano da quello dei "veri televisori dedicati al gaming". Tuttavia, risulta sicuramente interessante il fatto che questa funzionalità venga associata a un TV venduto sotto i 150 euro.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto offerto dagli altri principali store online relativamente a questo specifico modello, abbiamo notato che Unieuro vende il prodotto a 150 euro. MediaWorld, invece, propone il televisore a 150,99 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa questo modello.

In ogni caso, se state cercando realmente un TV da gaming, non possiamo che rimandarvi alla nostra guida dedicata alla scelta del televisore per PS5 e Xbox Series X.