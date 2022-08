TV LG G2 evo scontatissima su Amazon: meno di metà prezzo con Cashback LG

La gamma di TV LG del 2022 è stata annunciata lo scorso marzo e comprende alcuni tra i migliori schermi in circolazione. Uno di questi, l'LG G2 evo Gallery Edition da 55", si trova in queste ore in offerta su Amazon ad un prezzo davvero stracciato.

L'offerta è valida sul modello LG OLED55G26LA, ovvero la Smart TV OLED 4K da 55" LG G2 evo Gallery Edition, che ha un prezzo di listino di 2.499 Euro. Su Amazon, tuttavia, trovate il televisore scontato del 27%, per un prezzo di vendita di 1.831 Euro. Non è però finita qui: acquistando il device su Amazon verrà applicato un ulteriore sconto di 351,80 Euro al checkout, che porta il prezzo del televisore a 1.479,20 Euro.

A questi sconti si aggiunge poi il Cashback LG per le TV evo Gallery Edition G2, che vi permetterà di ricevere altri 300 Euro dopo aver effettuato l'acquisto. A conti fatti, dunque, potrete pagare il televisore solo 1.179,20 Euro: davvero un ottimo prezzo, pari a meno della metà del valore di listino del prodotto.

Una promozione simile, anche se priva di extra-sconto al checkout, è in corso anche per la versione da 65" dell'evo G2 Gallery Edition, che si trova al momento in vendita su Amazon al prezzo di 2.711 Euro, il 20% in meno del valore di listino, pari questa volta a 3.399 Euro. In questo caso, poi, l'ammontare del Cashback di LG sale a 400 Euro, portandovi ad una spesa complessiva di 2.311 Euro, più di mille Euro in meno del prezzo di listino.

In entrambi i casi, comunque, vi ricordiamo che i televisori sono degli schermi OLED con tecnologia Brightness Booster Max dotati di Dolby Vision, di Dolby Atmos e di un Processore α9 Gen 5. Le due TV supportano lo standard HDMI 2.1 e il Wi-Fi 6, mentre integrano webOS 22 per le funzioni smart. Ovviamente, entrambi i televisori sono pienamente compatibili con il DVB-T2 HEVC e il DVB-S2.