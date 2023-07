TV LG, Hisense e Samsung in offerta su Amazon per il Prime Day 2023

Continuano le promozioni di Amazon in occasione del Prime Day 2023. In questa notizia ci soffermiamo sui televisori, che possono essere acquistati a prezzi ridotti. In offerta troviamo tantissimi modelli di vari marchi.

Di seguito alcune tra le migliori offerte proposte:

LG QNED 50'', Smart TV 4K, 50QNED816RE , Serie QNED81 2023, Processore α7 Gen6, Design ultra slim, Base essenziale, AI Picture Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Alexa, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore: 599 Euro

, Serie QNED81 2023, Processore α7 Gen6, Design ultra slim, Base essenziale, AI Picture Pro, 2 HDMI 2.1, VRR, Alexa, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore: 599 Euro LG UHD 50'', Smart TV 4K, 50UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore α5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert, Telecomando Puntatore: 369 Euro

Serie UR80 2023, Processore α5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert, Telecomando Puntatore: 369 Euro Hisense 70" UHD 4K 70E78HQ , Smart TV VIDAA 5.0, HDR10+ Decoding, Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K: 669 Euro

, Smart TV VIDAA 5.0, HDR10+ Decoding, Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K: 669 Euro Hisense 75" QLED 4K 75A78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Dark Gray: 849 Euro

, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Dark Gray: 849 Euro Samsung TV QE43Q65BAUXZT , Smart TV 43" Serie Q65B QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Black, 2022, DVB-T2: 399 Euro

, Smart TV 43" Serie Q65B QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Black, 2022, DVB-T2: 399 Euro Samsung Lifestyle TV QE43LS03BGUXZT The Frame QLED 4K, Smart TV 43" Matte Display, Art Mode, Dolby Atmos e OTS Lite, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Black 2022: 459 Euro

Ovviamente, le offerte sono disponibili in esclusiva per gli abbonati al programma Prime, e scadranno alle 23:59 di domani 12 Luglio 2023.