TV LG Mini LED 4K crolla di prezzo da Mediaworld, solo fino questa sera!

Come da sua tradizione, Mediaworld ha aggiornato le offerte Solo per Oggi disponibili online fino alle 23:59 di questa sera. Tra i vari prodotti d’elettronica e informatica a disposizione, a farsi notare maggiormente è un TV LG MiniLED 4K a 750 Euro in meno: vediamolo assieme in ogni suo dettaglio.

Il televisore in questione è il modello LG Mini Led 4K QNED 65QNED916PA.API, non altro che uno smart TV con schermo QNED 4K da 65 pollici di diagonale dal refresh rate elevato, pari per l’esattezza a 120Hz. Lato video troviamo il supporto alle tecnologie HLG Pro, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, assieme a AMD FreeSync, VRR e ALLM per il gaming. Lato audio, dunque, figura il supporto ai formati Dolby Digital e Dolby Atmos. Non dimentichiamoci, poi, la compatibilità con il DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Infine, il sistema operativo è WebOS 6.0.

Il prezzo a cui viene proposto normalmente dalla catena di distribuzione è pari a 1.999 Euro ma, grazie alla promozione di giornata, sarà possibile acquistarlo a 1.249 Euro con pagamento effettuabile anche in 20 mensilità Tasso Zero da 62,45 Euro. Per un televisore di questo livello è senza ombra di dubbio un’occasione imperdibile.

