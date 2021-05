TV LG NanoCell da 43 pollici 2021 in sconto su Amazon al prezzo più basso

Non ci sono solo gli Sconti da Capogiro di Trony sui TV in questa giornata. Anche Amazon, infatti, torna alla carica con un'offerta molto interessante su un TV LG NanoCell del 2021, che viene proposto al prezzo più basso di sempre.

Di seguito il modello:

LG NanoCell 43NANO756PA Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro (699 Euro)

Amazon propone la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 25 Maggio 2021 per i clienti Prime, ma nelle condizioni viene evidenziato che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto".

Il colosso di Seattle consente anche di aggiungere la protezione aggiuntiva da 1 o 2 anni al prezzo di 26,79 o 38,59 Euro da pagare una tantum semplicemente spuntando la casella. Non è disponibile, sfortunatamente, la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate Amazon a costo zero, e se intendete spalmare l'importo non dovrete fare altro che scegliere l'opzione CreditLine di Cofidis direttamente al check out.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta: come sempre vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.