TV LG NanoCell da 43 pollici e monitor da 24 pollici in sconto su Amazon

Non c'è solo lo Sconto IVA di Trony sui TV LG in questa prima domenica di Settembre. Sempre legati al marchio asiatico, infatti, Amazon propone una serie di promozioni molto interessanti: in offerta infatti troviamo un TV LG NanoCell da 43 pollici ed un monitor da 24 pollici, vediamo di quali si tratta.

Sconti Amazon di domenica 5 Settembre

LG 43NANO756PR.APID Smart TV [Classe di efficienza energetica G]: 479 Euro

Smart TV [Classe di efficienza energetica G]: 479 Euro LG 24ML600S Monitor 24" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 129,99 Euro

Il prezzo proposto sul TV è il più basso mai raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì 8 Settembre per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 37 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. E' anche possibile scegliere uno dei piani di protezione proposti da Amazon: da 1 anno con garanzia estesa a 20,59 Euro e 2 anni con garanzia estesa a 28,29 Euro.

Per quanto riguarda il monitor, invece, Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 26 Euro al mese, senza interessi e costi extra zero. Nella scheda leggiamo che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto":