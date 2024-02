TV LG NanoCell da 43 pollici in offerta al minimo storico su Amazon

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il volantino di Sanremo, arriva uno sconto molto interessante proposto da Amazon su un TV NanoCell LG da 43 pollici, che raggiunge il minimo storico.

Di seguito i dettagli completi:

LG NanoCell 43NANO766QA Smart TV 4K 43" Serie NANO76 2022, Processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 329 Euro (399 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 13 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi analoghi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Ricordiamo che dalla giornata odierna sono anche disponibili le nuove offerte solo online di Unieuro, che scadranno domenica prossima.