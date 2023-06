TV LG NanoCell da 43 pollici in sconto su Amazon: l'offerta del weekend

Nello stesso giorno in cui Unieuro lancia l'Hypnotic Black Friday, che sarà disponibile fino al 15 Giugno 2023, Amazon propone un'offerta molto interessante su un televisore a marchio LG della gamma NanoCell con schermo da 43 pollici. Vediamo quali sono i dettagli della promozione.

Di seguito i dettagli dello sconto:

LG NanoCell 43NANO766QA Smart TV 4K 43" Serie NANO76 2022, Processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore: 399 Euro (499 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 14 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon purtroppo non propone la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero o interessi zero, e come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta.