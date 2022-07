TV LG NanoCell da 55 pollici 4K Ultra HD in offerta a meno di 350 Euro

Mentre continua l'offerta su New Pokemon Snap per Switch, quest'oggi sul web abbiamo scovato un'offerta molto interessante su un TV LG NanoCell da 55 pollici 4K Ultra HD, su cui si può risparmiare un'ottima somma.

Di seguito i dettagli dello sconto:

LG NanoCell 55NANO796PB.API Tv Led 55" 4K Ultra Hd Smart Tv Wi-Fi Nero: 339,99 Euro

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita in tre giorni dal momento del pagamento. Ad esempio effettuando l'ordine oggi l'arrivo a casa è previsto tra lunedì 1 Agosto e martedì 2 Agosto 2022.

Il venditore è Yeppon-Shop, un negozio di eBay che ha oltre 160mila feedback ed una percentuale di positivi del 96,5%.

La quantità disponibile è però limitata ed almeno nel momento in cui stiamo scrivendo viene indicato che sono state vendute quattro unità nel corso delle ultime 24 ore. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.