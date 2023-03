TV LG NanoCell da 75 pollici crolla di prezzo su Amazon: sconto del 53%!

In risposta al Weekend No Iva di Mediaworld sui TV, arriva una promozione molto interessante su un televisore a marchio LG con diagonale da 75 pollici, che può essere portato a casa al prezzo più basso raggiunto sulla piattaforma americana.

Di seguito i dettagli:

LG NanoCell 75NANO766QA Smart TV 4K 75” Serie NANO76 2022, Processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, AI ThinQ, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore: 798,28 Euro (1.699 Euro)

La consegna non è immediata ma garantita solo tra il 5 ed il 24 Aprile 2023,sintomo di una disponibilità bassa a fronte di una domanda elevata. Dati alla mano si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, che permette anche di effettuare il pagamento rateale con dodici mensilità da 66,53 Euro al mese per cinque mesi senza costi aggiuntivi. Disponibile anche la dilazione con Cofidis, soggetta però all’approvazione.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva di due anni a 59,69 Euro e tre anni a 79,19 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Come avvenuto anche in altre circostanze, non è disponibile alcuna informazione ufficiale in merito alla data di scadenza delle promozioni e consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio.