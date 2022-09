TV LG OLED 2021 a 1.900 euro in meno da Unieuro, fino al 6 ottobre

All’interno del volantino “Passione Casa” attivo da Unieuro tra fine settembre e inizio ottobre è possibile trovare molti prodotti d’elettronica e informatica a prezzi intriganti. Tra questi, a spiccare è indubbiamente uno smart TV LG OLED del 2021 a ben 1.900 euro in meno.

Di che televisore stiamo parlando? Si tratta del modello LG OLED77A16LA con display Ultra HD 4K da 77 pollici, compatibile con HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ lato video, non propriamente adatto per il gaming in quanto mancano AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC, ma con codifica Dolby Atmos e DTS lato audio per maggiore immersività con film e serie TV. WebOS 6.0 è il sistema operativo proprietario installato, e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre è già incluso.

Grazie all’offerta ora attiva presso la catena di distribuzione italiana è possibile acquistare questo TV LG OLED a 1.999 euro, quando normalmente risulterebbe disponibile a 3.899 euro. Il risparmio, insomma, è del 48%. Il pagamento può essere effettuato in 3 rate da 666,33 euro senza interessi con Klarna e PayPal, ed è possibile anche sfruttare la promozione Cashback LG per ottenere un massimo di 300 euro registrando l’acquisto sul sito ufficiale LG.

