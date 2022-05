TV LG OLED 2021 a 3.760 Euro in meno su Amazon: errore di prezzo o sconto folle?

In giornata vi abbiamo segnalato alcuni sconti su monitor Samsung Odyssey e Smart, ma non sono le uniche promozioni intriganti presenti su Amazon: il colosso dell’e-commerce, infatti, in queste ore sta proponendo uno smart TV OLED C1 a quasi 3.760 Euro in meno! Si tratta di un errore di prezzo o di uno sconto folle?

Innanzitutto, ecco il televisore a cui stiamo facendo riferimento:

LG OLED83C14LA Smart TV 4K 83", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 4.240,80 Euro (7.999 Euro)

Si tratta di uno smart TV con pannello OLED da 83 pollici e con tutte le tecnologie video e audio migliori sul mercato, tra Dolby Vision e Dolby Atmos. Immancabile è, poi, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Venendo al taglio di prezzo proposto, pari al 47%, a quanto pare non è affatto un errore di prezzo: osservando lo storico fornitoci da Keepa, infatti, notiamo che nei 313 giorni di disponibilità su Amazon ha già raggiunto in periodi di sconto speciali anche quota 3.914,04 Euro, mantenendo negli ultimi 90 giorni una media di 4.836,45 Euro. Di conseguenza, si tratta solo di una offerta migliore rispetto al prezzo medio, destinato a calare con l’arrivo della nuova generazione di televisori per il 2022.

Se siete quindi interessati a uno smart TV di fascia alta a prezzi competitivi, questa è l’occasione perfetta; attenzione, tuttavia, alla imponente dimensione del pannello.

