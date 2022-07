TV LG OLED 2021 al 50% in meno da Euronics, risparmi fino 1.900 Euro

Euronics ha ben pensato di rispondere agli LG Days lanciati da Mediaworld proponendo alcuni TV LG OLED del 2021 a prezzi stracciati, grazie a tagli attorno al 50% sul prezzo di listino per ben tre modelli della gamma. In termini più concreti, si parla di risparmi fino a 1.900 Euro!

Per iniziare, potrete trovare il TV LG OLED48C16LA a 849 Euro anziché 1.699 Euro. Si tratta del televisore OLED ideale per il gaming, dotato di uno schermo Ultra HD 4K da 48 pollici con più porte HDMI 2.1, supporto al VRR e refresh rate elevato. Lato video troviamo poi il supporto a HLG, HDR10 e tecnologia Dolby Vision IQ, mentre lato audio si trova il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo, come per tanti altri TV LG, è WebOS 6.0.

In alternativa a questo modello potete accedere all’LG OLED55C16LA a 999 Euro al posto di 1.899 Euro, ovverosia al 47% in meno. Questo televisore specifico è un’esclusiva Euronics, ma non è altro che la variante da 55” del TV visto appena sopra. Pertanto, le funzionalità sono le stesse e cambia solamente la diagonale del pannello.

Il risparmio migliore lo trovate sull’LG OLED77A16LA, lanciato anch’esso nel 2021 e disponibile a 1.999 Euro al posto di 3.899 Euro. Non si tratta di un modello particolarmente pensato per il gaming, ma grazie al suo display OLED Ultra HD 4K da 77 pollici e al supporto a HLG, HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos è pronto a offrire lo spettacolo migliore possibile per film e serie TV in streaming. Il sistema operativo resta WebOS 6.0 e, come per i TV precedenti, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

