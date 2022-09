TV LG OLED 2021 vicino al prezzo più basso di sempre su Amazon

Continuiamo la nostra rassegna delle offerte di giornata su Amazon proponendovi, dopo il MacBook Air con chip M2 al minimo storico, uno smart TV LG OLED 4K del 2021 quasi al prezzo più basso di sempre. Scopriamo la promozione nel dettaglio.

Il televisore LG OLED della serie A1 lanciata nel 2021 in offerta è il seguente:

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 799,99 euro (1.079 euro)

A occuparsi di vendita e spedizione è la stessa società statunitense; pertanto, non è necessario verificare l’attendibilità del rivenditore non trattandosi di una parte terza. Il pagamento può essere completato in più rate con Cofidis selezionando l’opzione dedicata al check-out o, in alternativa, in 12 mensilità senza interessi proposte da Amazon. La consegna, invece, va programmata e non avviene in un giorno.

In merito al prezzo, osservando il grafico offerto da Keepa notiamo che il minimo storico è stato di 719 euro; di conseguenza, ora il TV LG OLED55A16LA vi dista di soltanto 80 euro. Infine, facciamo presente che la disponibilità risulta limitata e, per tale ragione, consigliamo un acquisto rapido in caso di interesse.

Sempre dal medesimo portale abbiamo ripreso anche cuffie da gaming Logitech a ottimi prezzi.