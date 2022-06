TV LG OLED 2021 in sconto da Trony fino al 1° luglio, 250 Euro in meno

Con l’avvio degli “Sconti a Gonfie Vele” da Trony, volantino estivo che resterà attivo fino al 1° luglio 2022, la catena di distribuzione italiana ha rilanciato alcune delle sue offerte più interessanti degli ultimi mesi su una moltitudine di prodotti. Di seguito parleremo, in particolar modo, di uno smart TV LG OLED da 48” in offerta.

Stiamo facendo riferimento al modello LG OLED48C15LA.API, caratterizzato dalla dotazione di un display OLED Ultra HD 4K da 48 pollici di diagonale con il supporto agli standard video ormai presenti su buona parte dei televisori in commercio, ovverosia HLG, HDR10+ e anche Dolby Vision IQ. Per gli amanti del gaming, la società sudcoreana assicura il supporto a AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC, oltre a ALLM e VRR; l’audio, invece, ottiene la decodifica Dolby Atmos. Infine, il sistema operativo rimane la piattaforma proprietaria WebOS 6.0 e, ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Solitamente questo televisore del 2021 viene venduto da Trony a 1.149 Euro ma, fino a questo venerdì, lo troverete disponibile a 899 Euro. Il pagamento potrà essere effettuato a rate con Findomestic o con Agos Ducato, sia online che in negozio. Tramite il sito ufficiale potrete anche prenotarlo per ritirarlo in un centro Trony o, altrimenti, richiedere la spedizione a domicilio pagando una quota aggiuntiva a partire da 14,99 Euro.

