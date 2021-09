TV LG OLED 2021 in super sconto su Amazon: si risparmiano 600 Euro!

Mentre continuano le offerte Samsung su Amazon, il colosso di Seattle quest'oggi propone due super sconti su due modelli di TV OLED LG del 2021, su cui è possibile risparmiare fino a 600 Euro rispetto al prezzo di listino.

Nello specifico, le promozioni sono le seguenti:

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48" , TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 975,69 Euro (1499 Euro)

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 2099 Euro (2699 Euro)

Sul modello A1, è anche possibile scegliere il pagamento in 12 rate mensili Amazon da 81,31 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e la consegna è garantita a stretto giro di orologio entro giovedì 30 Settembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore e 20 minuti.

Anche sul C1 Amazon permette di effettuare il pagamento rateale, ma a 174,92 Euro al mese per dodici mesi.

In entrambi i casi è possibile aggiungere accessori ed estensioni della garanzia per 1 o 2 anni.