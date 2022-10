TV LG OLED 2022 da 55' a 750 euro in meno da Mediaworld, consegna gratuita

Se non siete disposti a spendere cifre particolarmente alte per un TV LG OLED da 65” in offerta da Mediaworld, presso la stessa catena di distribuzione risulta disponibile anche un altro LG OLED da 55” del 2022 a ben 750 euro in meno, taglio che lo porta sotto i 1.000 euro. Di che modello si tratta?

Mentre nel primo caso si parlava dell’LG OLED65CS6LA, anch’esso lanciato nel corso di quest’anno, in questo frangente stiamo facendo riferimento all’LG OLED55A26LA caratterizzato da un display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento nativa pari a 60Hz, tempo di risposta di 1ms e supporto video a HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ. Lato audio invece troviamo la codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è sempre la piattaforma proprietaria webOS 22 di ultima generazione, e non manca il decoder DVB-T2 già integrato.

Venendo al prezzo, solitamente questo televisore si troverebbe in vendita a 1.699 euro ma, grazie a questa offerta le cui tempistiche non sono specificate da Mediaworld, scende a 949 euro. Il pagamento può essere completato anche con il finanziamento a tasso zero suddiviso in 20 rate da 47,45 euro al mese. Inoltre, la consegna a domicilio è gratuita ma richiede l’attesa fino a fine ottobre 2022 per riceverlo a casa.

Da Mediaworld, ricordiamo, si stanno svolgendo i Dyson Days con offerte imperdibili fino al 21 ottobre.