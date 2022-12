TV LG OLED 2022 a 700 euro in meno su Amazon, quasi al minimo storico

Parallelamente alle grandi offerte Amazon su monitor LG, sullo stesso portale di e-commerce notiamo la disponibilità di un TV LG OLED 4K a 700 euro in meno, modello lanciato sul mercato internazionale nel 2022 e appartenente alla fascia più elevata OLED evo Serie C2. Analizziamo il dispositivo nel dettaglio.

Si tratta per l’esattezza del modello LG OLED48C24LA che, come la sigla evidenzia, ha una diagonale pari a 48 pollici e pannello OLED di ultima generazione compatibile con HLG, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ e VRR lato video, oltre a Dolby Atmos sul fronte audio. Il sistema operativo è webOS 22 con app preinstallate come Netflix, Prime Video, RaiPlay e DAZN, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre già incorporato.

Di seguito la voce completa riportata sul catalogo Amazon:

LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48", TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Dolby Vision Precision Detail, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22 [Classe di efficienza energetica G]: 1.000,99 euro (1.699 euro)

Si tratta pertanto di uno sconto del 41% sul prezzo di listino, che non porta il televisore al minimo storico ma vi si avvicina non poco: osservando la tabella offerta da Keepa, infatti, notiamo che dista circa 75 euro dal prezzo più basso di sempre. Insomma, resta una ottima occasione per chi desidera uno smart TV di fascia alta.

Amazon si occupa di vendita e spedizione, la consegna è gratuita e assicurata entro Natale in caso di acquisto entro oggi, 20 dicembre 2022. Inoltre, è possibile procedere con il pagamento in 12 rate da 83,42 euro senza interessi, oppure secondo piano a tasso zero proposto da Cofidis al check-out.

