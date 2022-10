TV LG OLED 2022 a 700 euro in meno da Euronics, che prezzo bomba!

Se da Unieuro potete trovare un TV LG OLED 2021 a 1.900 euro in meno fino al 6 ottobre, nella sua opzione da 77 pollici, da Euronics è disponibile un LG OLED del 2022 da 55” a 700 euro in meno. Analizziamo nel dettaglio il modello in questione e la promozione ora attiva presso la catena di distribuzione.

Il televisore interessato è l’LG OLED55A26LA, un ottimo OLED Ultra HD 4K con diagonale pari a 55 pollici e supporto alle tecnologie video Dolby Vision IQ, HDR10 Pro e HLG. Lato audio si trova la codifica Dolby Atmos, il tempo di risposta è pari a 0,1ms GtG e mancano tecnologie dedicate al gaming come VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22, e non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Euronics normalmente propone questo modello a 1.699 euro ma, grazie al risparmio del 41% ora garantito, risulta in vendita online a 999 euro con pagamento effettuabile in 3 rate da 333 euro senza interessi. La consegna al piano va però pagata separatamente e parte da 49 euro; pertanto, nel caso in cui si desideri ricevere il televisore direttamente a casa il prezzo minimo è pari a 1.048 euro. Aggiungendo la protezione acquisto SERENA, poi, si va alzare ulteriormente con una quota a partire da 59 euro. Il ritiro in negozio è invece gratuito; pertanto, è possibile completare l’acquisto online e poi recarsi in un punto vendita Euronics per richiedere il TV LG OLED citato.

In chiusura, rammentiamo che è disponibile il volantino “I Magnifici Tech” da Euronics fino al 12 ottobre.