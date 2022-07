TV LG OLED 2022 in offerta su Amazon, con 624 Euro in meno si tocca il minimo storico

Mentre da Euronics potete trovare un TV LG OLED 2021 a meno di 1.000 Euro, Amazon punta all’ultima generazione proponendo un TV LG OLED del 2022 al prezzo più basso di sempre grazie a un taglio di prezzo pari a circa 624 Euro. Scopriamo assieme il modello interessato.

Riprendendo le specifiche tecniche fondamentali, eccovi il televisore LG OLED di cui stiamo parlando:

LG OLED65B26LA Smart TV 4K 65", TV OLED Serie B2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.974,64 Euro (2.599 Euro)

Si parla quindi di un televisore perfetto anche per il gaming grazie al supporto al refresh rate variabile, due porte HDMI 2.1 per le console di ultima generazione, tempo di risposta di 1ms e supporto alle tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. Inoltre, è anche il primo televisore a supportare Dolby Vision in 4K a 120Hz di frequenza di aggiornamento. Gli amanti del cinema, invece, troveranno pre-installate app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ e un comparto audio-video potenziato Dolby; ovviamente, non manca nemmeno il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Amazon si occuperà quindi di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita ai clienti Prime. Osservando i grafici di Keepa, infine, assicuriamo che si tratta del prezzo più basso raggiunto dal dispositivo sin dal lancio dello scorso marzo sul portale e-commerce fondato a Seattle.

