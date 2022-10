TV LG OLED 2022 in sconto su Amazon: 700 euro in meno, vicino minimo storico

Oltre ai 1000 euro di sconto sul TV Samsung Neo QLED, Amazon in queste ultime ore domenicali e a pochi giorni dal Prime Day di ottobre 2022 rilancia un televisore LG OLED 4K a un prezzo ottimo, molto vicino al suo minimo storico registrato sulla piattaforma di e-commerce.

Lo smart TV LG OLED di ultima generazione in sconto su Amazon Italia è il seguente:

LG OLED55B26LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie B2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.099 euro (1.799 euro)

Monitorando lo storico dei prezzi con Keepa notiamo che la differenza dal prezzo più basso di sempre è di soli 50 euro; ricordiamo, peraltro, che tale cifra è stata raggiunta a inizio settembre. La società statunitense si occupa di vendita e spedizione, con pagamento effettuabile in unica soluzione, a rate Tasso Zero con Cofidis o in 12 mensilità senza interessi proposte dalla azienda guidata da Andy Jassy. La consegna, invece, è assicurata a costo zero per i clienti Prime ma non in un giorno.

Coloro che invece preferiscono uno smart TV OLED di un altro marchio possono puntare al TV Sony OLED 2022 a 400 euro in meno, disponibile anch’esso su Amazon Italia.