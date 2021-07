TV LG OLED da 48 pollici in sconto del 33% da Unieuro per pochi giorni

Dopo aver riportato lo sconto di Unieuro sul TV Philips OLED, torniamo nuovamente a parlare delle promozioni proposte dalla catena di distribuzione in occasione del Gran Finale del Freedom Black Friday che come noto scadrà tra pochi giorni.

Fino all'11 Luglio 2021, sarà possibile portare a casa a 999 Euro il tv LG OLED 48A16PLA da 48 pollici della gamma A1. Lo sconto è del 33%, pari a 500 Euro rispetto ai 1499 Euro di listino imposti dal produttore.

Unieuro propone non solo il ritiro in negozio gratuito, ma anche la consegna a casa a costo zero. Ovviamente, viene anche data la possibilità di sottoscrivere l'assistenza aggiuntiva da 36 mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, spuntando la casella e pagando il sovrapprezzo di 249,99 Euro.

A livello tecnico, il TV è basato sul processore a7 Gen 4 e supporta il Dolby Vision IQ oltre che la Filmmaker Mode. Garantito il supporto a Google Assistant ed Alexa, oltre che la piena compatibilità con Alexa Airplay 2 ed Homekit.

La stessa promozione sullo stesso TV è proposta oggi anche da Amazon, ma in questo caso non abbiamo alcuna informazione in merito all'eventuale scadenza della promozione. In entrambi i casi comunque consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.