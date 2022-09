TV LG OLED 4K 2022 crolla di prezzo su Amazon, 1.160 euro in meno!

Ci stiamo dirigendo verso il fine settimana ma continuiamo a scovare offerte imperdibili su Amazon. In giornata abbiamo parlato della gamma iPhone 13 in sconto quasi al minimo storico, ma non è l’unica promozione da urlo: eccovi un TV LG OLED 4K a ben 1.160 euro in meno, taglio che consente di raggiungere il prezzo più basso di sempre.

Il televisore LG OLED 2022 in offerta è il seguente:

LG OLED65B26LA Smart TV 4K 65", TV OLED Serie B2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.439 euro (2.599 euro)

Dalla pagina del negozio notiamo che questa offerta è valida solamente fino a domani, 9 settembre 2022, salvo esaurimento scorte. Con l’estensione Keepa, dunque, confermiamo che il modello in questione è in sconto al prezzo più basso di sempre. Il pagamento può essere effettuato in una soluzione unica, in 12 rate mensili pensate da Amazon, o in più rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. A occuparsi della consegna, invece, è il colosso di Seattle.

Ovviamente le dimensioni non sono per tutti: si tratta di un televisore da 65”, quindi attenzione allo spazio a vostra disposizione. Ad ogni modo, è innegabile che si tratti di una promozione da non lasciarsi sfuggire.

Sempre in giornata abbiamo proposto uno smart TV Samsung 4K a un prezzo ottimo da Mediaworld, anche se per poche ore.