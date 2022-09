TV LG OLED 4K 2022 a prezzo bomba da Mediaworld: è già a 700 euro in meno!

Quante offerte su televisori di ultima generazione da Mediaworld: oltre allo smart TV Samsung QLED a quasi metà prezzo, presso la detta catena di distribuzione si trova anche un TV LG OLED 4K del 2022 a 700 euro in meno, ergo gode di un taglio di prezzo del 41%. Analizziamo la promozione nel dettaglio.

Il televisore di nostro interesse è il modello LG OLED55A26LA, lanciato nel corso di quest’anno sul mercato internazionale e dotato di un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate fissato a 60Hz, tempo di risposta pari a 0,1 ms (GtG) e supporto alle tecnologie video HLG, Cinema HDR e Dolby Vision IQ, mentre lato audio troviamo la decodifica Dolby Digital e Dolby Atmos. Gli amanti del gaming troveranno il supporto alla modalità a bassa latenza automatica, mentre mancano AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22 e, ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2.

Al posto dei 1.699 euro indicati da listino, potrete spendere solamente 999 euro per aggiudicarvi questo televisore OLED di ultima generazione. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in 20 mensilità Tasso Zero da 49,95 euro grazie a Findomestic. La consegna a domicilio in caso di acquisto online richiede il pagamento di una quota extra pari a 19,99 euro e l’attesa di almeno due settimane. Altrimenti, potrete optare per il ritiro in negozio.

