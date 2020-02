TV LG OLED da 55'' 4K ed AirPods Pro in offerta su Amazon

Nuovo giorno, nuove offerte su Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone degli sconti molto interessanti sulle AirPods Pro di Apple e su un TV LG OLED da 55 pollici in bundle con una soundbar. Vediamo di cosa si tratta.

Le AirPods Pro, le cuffie senza fili top di gamma della compagnia di Cupertino, sono disponibili e 249 Euro, in calo rispetto al prezzo precedente di 254,99 Euro e quello del listino Apple di 279 Euro. Gli auricolari, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine a più riprese, sono caratterizzate dal nuovo design in-ear, un sistema di cancellazione del rumore attiva, la resistenza ad acqua e sudore ed una modalità trasparenza che consente di ascoltare il mondo intorno durante le sessioni d'allenamento all'aperto o semplicemente mentre si parla al telefono in strada.

Disponibile a 1.349 Euro il bundle contenente la TV LG OLED55B9PLA da 55 pollici 4K HDR e dalla soundbar SL5Y Digital Wireless con suboowfer 2.1.

Su entrambi i prodotti la spedizione e consegna è gestita direttamente da Amazon, e beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusi i tempi molto ridotti.

Sia sul TV LG che sulle cuffie è possibile aggiungere anche la polizza di protezione aggiuntiva per 2 anni. Fateci sapere cosa ne pensate.