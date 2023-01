TV LG OLED da 55' in offerta da Euronics, 700 euro in meno fino 25 gennaio

Nel contesto del volantino di gennaio 2023 di Euronics, denominato “Supersaldi” e valido fino al 25 del mese, è possibile trovare molti televisori di ultima generazione a prezzi ottimi. Tra questi, spicca in particolar modo un LG OLED da 55 pollici a 700 euro in meno, sceso così sotto la soglia psicologica dei 1.000 euro.

Il modello interessato è l’LG OLED55A26LA, commercializzato dal produttore sudcoreano da circa inizio 2022 e dotato di un pannello OLED Ultra HD 4K da 55” con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e tempo di risposta di 1 millisecondo. Non si tratta di uno smart TV particolarmente adatto al gaming, dato che risultano mancare utili tecnologie come AMD FreeSync, ma per film e serie TV è perfetto: supporta HDR10, HLG e Dolby Vision IQ sul fronte video, e Dolby Atmos lato audio. Il sistema operativo installato è webOS 22 e, ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2.

Normalmente Euronics propone questo LG OLED della linea A2 a 1.699 euro ma, ancora per due settimane e mezza, risulterà acquistabile a 999 euro con pagamento effettuabile anche in tre rate senza interessi. In caso di acquisto online con richiesta di consegna a domicilio, però, si aggiungono 49 euro al prezzo finale. Questa spesa ulteriore può essere evitata verificando la disponibilità dello stesso televisore presso i punti vendita Euronics più vicini, dove viene venduto allo stesso prezzo. Così facendo, basterà procedere con il ritiro in negozio a costo zero, dopo avere completato il pagamento online o, se preferibile, anche in loco.

