TV LG OLED da 55 pollici del 2023 in sconto su Amazon: prezzo tagliato del 50%

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo riportato su queste pagine le migliori offerte sui TV LG su Amazon, in occasione del Black Friday 2023. Oggi scendiamo nei dettagli e riportiamo uno sconto molto interessante proposto dal gigante di Seattle su un TV LG OLED da 55 pollici della gamma 2023.

Il modello è il seguente:

LG OLED 55'', Smart TV 4K, OLED55B36LA, Serie B3 2023, Processore α7 Gen6, AI Super Upscaling, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23, Telecomando puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 999 Euro (1999 Euro)

Il risparmio netto quindi è del 50% rispetto al prezzo di listino, di 1999 Euro. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per venerdì 1 Dicembre 2023. Ricordiamo che è possibile effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro il 31 Dicembre 2023. Nella scheda prodotto però non è disponibile alcuna informazione in merito alla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero, ma alternativamente è possibile anche optare per il pagamento rateale tramite Cofidis, alle condizioni proposte.